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САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

19:34, 17 листопада 2023
Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».
САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект
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Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 17 листопада розглянув проект України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» №10060, поданий Кабміном.

Метою є удосконалення правових засад діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), зокрема у частині посилення її самостійності та організаційної незалежності. Законопроект підготовлений Урядом на виконання зобов’язань Меморандуму з МВФ.

Пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, законів «Про державну таємницю» і «Про прокуратуру», зокрема:

1) вивести САП зі структури Офісу Генерального прокурора та реорганізувати її в окремий орган прокуратури у загальній системі органів прокуратури зі статусом окремої юридичної особи (аналогічно до обласних прокуратур);

2) змінити процедуру конкурсного відбору на посади керівника САП та прокурорів САП;

3) покласти на керівника САП повноваження керівника органу прокуратури, а також повноваження щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановлення умов оплати праці працівників підрозділів апарату САП (державних службовців, службовців, інших працівників), визначення організації діяльності САП

4) передбачити проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП та функціонування Спеціалізованої дисциплінарної комісії прокурорів САП;

5) встановити посадові оклади прокурорів та інших працівників САП відповідно до розміру прожиткового мінімуму тощо.

За наслідками обговорення  на засіданні, що відбулося 17 листопада 2023 року, Комітет переглянув своє попереднє рішення та повторно розглянув проект Закону №10060 та альтернативні до нього проекти № 10060-1 і №10060-2.

Враховуючи вищезазначене та результати обговорення законопроекту, Комітет рекомендує Верховній Раді України проект Закону №10060 включити до Порядку денного десятої сесії Верховної Ради України та за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Раніше ми писали, що депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП.

Автор: Наталя Мамченко

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