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Зеленський переконаний, що у питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення

19:30, 17 листопада 2023
Президент акцентував на важливості уникнення чинників, які створювали б психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними.
Зеленський переконаний, що у питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні виїзду студентів за кордон треба знайти справедливе рішення. Про це він сказав у День студента під час спілкування зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який у квітні 2022 року відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва і архітектури в столиці.

Так, студенти запитали главу держави про спрощення процедури їх виїзду за кордон з метою навчання та стажування, щоб набути нових знань і вмінь.

«Президент у відповідь акцентував на важливості уникнення чинників, які створювали б психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними. Тож у питанні виїзду за кордон, на його переконання, потрібно знайти справедливе рішення», - повідомив Офіс Президента.

«Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні... Я вважаю, що міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну», - переконаний Зеленський.

Також студентство поцікавилося, чи очікується підвищення стипендій студентам. За словами глави держави, уряд має таке завдання, опрацьовує можливості для відповідного рішення.

«Щодо стипендій – таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій», - сказав Зеленський.

Президент побажав студентам і викладачам університету в майбутньому повернути створений новий простір у Києві до рідного міста.

«Можна змінити стіни, але точно не зміниш своєї природи, своєї держави. Знищити вас не змогли й не зможуть. І перемогти також нас не зможуть. Так, непросто. Але хто обіцяв, що буде просто? Але точно буде перемога, і це залишиться в історії», - сказав глава держави.

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