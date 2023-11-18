Українці зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території ЄС, - до Ради внесли законопроект

Депутати пропонують ухвалити закон, який дозволить українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

Група народних депутатів, серед яких спікер Руслан Стефанчук, 17 листопада зареєстрували законопроект 10265 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Метою є виконання заходів, пов’язаних з реалізацією стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, зокрема поступової інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме – отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу «Роумінг як вдома» («Roam-Like-AtHomе»/RLAH).

Останнє наразі розглядається як таке, що стане орієнтиром для подальшого розповсюдження режиму внутрішнього ринку на інші послуги електронних комунікацій, та інші передбачені сфери.

Крім того, законопроект дасть можливість українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території державчленів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу (враховуючи політики добросовісного користування). Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі ж права під час відвідування України.

Це – створить спільну роумінгову зону України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та користуватися перевагами «Роумінг як вдома» без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу.

Також будуть створені умови для: отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в сфері електронних комунікацій/інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС; захисту прав та інтересів споживачів (користувачів послуг роумінгу) та дотримання принципу прозорості під час замовлення та отримання регульованих послуг роумінгу у рамках спільної роумінгової зони (на території ЄС); забезпечення співпраці українських постачальників електронних комунікаційних послуг на рівних умовах з європейськими створює можливість формувати їм конкурентні переваги завдяки освоєнню нових сегментів діяльності або їх удосконалення.

Автор: Наталя Мамченко

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