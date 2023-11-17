Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів, — Шмигаль

Для цього Кабмін фактично призупинить дію шести технічних регламентів, що застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

Кабінет міністрів спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів. Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 17 листопада.

«Готуємося до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердимо постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів», - сказав Шмигаль.

За його словами, для цього уряд фактично призупинить дію шести технічних регламентів, що застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

«Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація на відповідність і маркування знаком відповідності», - підсумував він.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 17 листопада.

Додамо, що Кабмін оновив склад наглядової ради Ощадбанку та звільнив заступника міністра молоді та спорту.

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