Правительство упростило завоз в Украину генераторов и трансформаторов, — Шмыгаль

Для этого Кабмин фактически приостановит действие шести технических регламентов, применявшихся при ввозе и продаже энергетического оборудования.

Кабинет министров упростил завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 17 ноября.

«Готовимся к зиме на всех уровнях. Сегодня утвердим постановление, которым упрощаем завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов», - сказал Шмыгаль.

По его словам, для этого правительство фактически приостановит действие шести технических регламентов, применявшихся при ввозе и продаже энергетического оборудования.

«Теперь для ряда этих товаров не нужна будет декларация на соответствие и маркировка знаком соответствия», – подытожил он.

Ранее мы писали, что Кабмин провел заседание: какие решения были приняты 17 ноября.

Добавим, что Кабмин обновил состав наблюдательного совета Ощадбанка и уволил замминистра молодежи и спорта.

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