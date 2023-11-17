Зеленский убежден, что в вопросе выезда студентов за границу нужно найти справедливое решение

Президент акцентировал внимание на важности избегания факторов, которые создавали бы психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе выезда студентов за границу нужно найти справедливое решение. Об этом он сказал в День студента во время общения со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, который в апреле 2022 возобновил работу на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры в столице.

Так, студенты спросили главу государства об упрощении процедуры их выезда за границу с целью обучения и стажировки, чтобы приобрести новые знания и умения.

«В ответ президент акцентировал на важности избегания факторов, которые создавали бы психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими. Так что в вопросе выезда за границу, по его убеждению, нужно найти справедливое решение», - сообщил Офис Президента.

«Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину», - убежден Зеленский.

Также студенчество поинтересовалось, ожидается ли повышение стипендий студентам. По словам главы государства, правительство имеет такую задачу, прорабатывает возможности для соответствующего решения.

«О стипендиях – такая задача у правительства есть. Мы это обсуждали с министерством. Мы поработаем над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий», – сказал Зеленский.

Президент пожелал студентам и преподавателям университета в будущем вернуть созданное новое пространство в Киеве в родной город.

«Можно изменить стены, но точно не изменишь свою природу, свое государство. Уничтожить вас не смогли и не смогут. И победить тоже нас не смогут. Да, непросто. Но кто обещал, что будет просто? Но точно будет победа, и это останется в истории», – сказал глава государства.

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