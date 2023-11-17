Кабмін виділив понад 180 мільйонів гривень на допомогу полоненим та членам їхніх сімей

Кошти надійдуть до Мінреінтеграції та будуть адресно спрямовані людям, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Фото: armyinform.com.ua

Кабінет міністрів виділив 180,7 мільйонів гривень на допомогу звільненим полоненим та родинам тих, хто наразі позбавлений особистої свободи державою-агресором. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 17 листопада.

«Україна не залишає людей, позбавлених агресором особистої свободи, та членів їх родин наодинці з бідою. Звичайно, найголовніше завдання, на вирішення якого спрямовані всі сили – повернути додому тих, хто ще перебуває у полоні. І воно вирішується. Водночас держава підтримує родини полонених та забезпечує соціальну підтримку тих громадян, яких звільнено», - зазначила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що кошти надійдуть до Міністерства реінтеграції та будуть адресно спрямовані людям, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії російської федерації проти України або членам їхніх сімей.

Зокрема, з цих коштів 159,7 млн грн передбачається спрямувати на щорічну державну грошову допомогу, яка надається членам сімей полонених за кожен рік перебування людини в полоні та 21 млн грн – на надання одноразової державної грошової допомоги, яку отримують після звільнення з полону.

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