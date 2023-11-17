Уряд зняв обмеження на збільшення штату працівників заповідника «Києво-Печерська лавра»

Кабінет міністрів зняв обмеження на збільшення штатної чисельності працівників Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Фото: Red Letter

У п’ятницю, 17 листопада, Кабінет міністрів зняв обмеження на збільшення штатної чисельності працівників Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміни до постанови «Про ефективне використання державних коштів», а саме до додатка «Заходи щодо ефективного та раціонального використання держкоштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів».

Ці зміни знімають обмеження на збільшення штатної чисельності для працівників Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 17 листопада.

Додамо, що Кабмін оновив склад наглядової ради Ощадбанку та звільнив заступника міністра молоді та спорту.

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