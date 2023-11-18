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Чи потрібно оплачувати працівниці лікарняні по догляду за дитиною під час відпустки

09:39, 18 листопада 2023
Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років у період перебування застрахованої особи у щорічній відпустці не надається.
Чи потрібно оплачувати працівниці лікарняні по догляду за дитиною під час відпустки
Фото: lito-tm.com.ua
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Пенсійний фонд України роз’яснив, як оплачувати дні тимчасової непрацездатності, якщо під час перебування у щорічній відпустці працівниця одночасно доглядала за хворою дитиною та хворіла сама.

ПФУ наголошує, що у такому випадку накладаються період відпустки та періоди тимчасової непрацездатності однієї особи за різними страховими випадками.

Фахівці навели приклад:

Працівниці у період з 2 до 15 жовтня 2023 року включно, надано частину щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 14 календарних днів.

Під час відпустки вона і дитина захворіли. Сімейним лікарем було видано два МВТН (медичних висновки про тимчасову непрацездатність) та сформовано два листки непрацездатності: з 09 по 11 жовтня – причина непрацездатності “необхідність догляду за хворою дитиною” та з 10 по 13 жовтня 2023 року – з причиною непрацездатності “тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві“.

Враховуючи “Правила скорочення“, що визначають пріоритет різних причин непрацездатності, період тимчасової непрацездатності з причиною непрацездатності “необхідність догляду за хворою дитиною” скорочується  (автоматично) листком непрацездатності з причиною непрацездатності “тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язана з нещасним випадком на виробництві” (Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ № 1234 від 17.06.2021).

Відповідно до  частини шостої статті 15 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років у період перебування застрахованої  особи у щорічній (основній чи додатковій) відпустці не надається.

З урахуванням зазначеного оплаті підлягає період тимчасової непрацездатності працівниці з 10.10.2023 по 13.10.2023. Відпустка продовжується на чотири  календарні дні (п. 1 частини 2 статті 11 Закону України “Про відпустки”).

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