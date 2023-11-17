Он занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки с января 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ №757/2023 обнародован на официальном сайте главы государства.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте документа.

Президент назначил Александра Тарасовского заместителем председателя Службы внешней разведки Украины 21 января 2022 года.

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