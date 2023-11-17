Байден подписал закон о временном бюджете, но без помощи Украине и Израилю

Джо Байден подписал закон, который был принят Палатой представителей 14 ноября, но не предусматривает финансирование Украины и Израиля.

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В четверг, 16 ноября, Президент США Джо Байден подписал "Закон о дальнейших ассигнованиях и других расширениях 2024 года", дающий временное финансирование правительства до 19 января 2024 года, - сообщает Белый дом.

Это решение было принято с целью продолжения федеральных проектов и мероприятий, предусмотренных в четырех законопроектах. Для других восьми законопроектов финансирование будет обеспечено до 2 февраля 2024 года.

Согласно сообщению от Белого дома, этот законопроект был принят Палатой представителей США 14 ноября с целью предотвратить возможный "шатдаун" правительства, но не предусматривает финансирование поддержки Украины и Израиля.

Ранее мы писали: День благодарения и Рождество, - что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины.

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