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День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

12:01, 15 листопада 2023
У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.
День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України
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Палата представників США підтримала законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти «шатдауну» голосами 209 демократів і 127 республіканців. Фінансування допомоги України не передбачено.

Тепер Сенат повинен буде підтримати законопроект до 17 листопада. «Якщо він буде прийнятий Сенатом, Президент Джо Байден підпише цю резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів», — заявив офіційний представник Білого дому незабаром після того, як законопроект був прийнятий Палатою представників.

Як зазначає Politico, демократи підтримали такий варіант задля запобігання не тільки припинення роботи уряду, але й різкого скорочення фінансування. Крім того, за словами співрозмовників видання, це дозволить отримати більше часу для вирішення дискусій, і американські політики «не витрачатимуть тиждень до Дня подяки на суперечки».

Так, як вказує The Washington Post, без закону про тимчасове фінансування американський уряд мав би припинити роботу о 12:01 ночі у суботу, що означає залишити без зарплати напередодні свята Дня подяки федеральних працівників, включаючи військовослужбовців і агентів безпеки аеропортів. Закон же продовжує фінансування на поточних рівнях витрат для приблизно 20% федерального уряду до 19 січня, а решти 80% - до 2 лютого.

Крім того, «зимові канікули» є важливим часом для парламентарів, щоб повернутися додому, побути з родиною — і відповідно зустрітися один на один з виборцями.

«Ми просто не можемо продовжувати ухвалювати великі, роздуті законопроекти про асигнування безпосередньо перед Різдвом», — зазначив у коментарі The Washington Post конгресмен Енді Харріс, «і цей законопроект є новим підходом до розриву циклу».

Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися палатою вже після Дня подяки, тобто, після 23 листопада.

Автор: Наталя Мамченко

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