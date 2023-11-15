У Києві шахрайка під виглядом волонтерки ошукала 15 осіб на 1 млн гривень

Аферистка під виглядом волонтерки, обіцяла знижки в мережі будівельно-господарських магазинах постраждалим від війни.

У Києві правоохоронці розкрили схему зловмисниці, яка вигадала історію про волонтерство та обіцяла знижки в будівельно-господарських магазинах постраждалим від війни, завдавши збитків близько на мільйон гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Уродженка Донецької області, 1973 року народження, залучала жертв в умови масштабних знижок від 50 до 70 відсотків на різні товари через свої обіцянки. За цією схемою вона встигла заволодіти коштами приблизно 1 мільйона гривень.

Поліцейські з'ясували, що через її обман постраждали 15 осіб. Жінці оголошено про підозру у вчиненні 22 фактів шахрайства згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до трьох років за шахрайство, що завдало значних збитків потерпілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.