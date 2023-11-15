$500 за отримання групи інвалідності: на Закарпатті лікаря спіймали на хабарі

Він пропонував своїм «клієнтам» сфальсифікований лікарський висновок для безпідставного отримання групи інвалідності.

Фото: поліція

Лікаря з селища Воловець на Закарпатті затримали на хабарництві за видачу медичних висновків особам, які потребують групу інвалідності. Про це повідомляє поліція області.

«47-річний член лікарсько-консультативної комісії за сприяння у наданні статусу особи з інвалідністю вимагав у пацієнтів 500 доларів США. За ці гроші фігурант готував висновок ЛКК та передавав до медико-соціальної експертної комісії пакет документів для розгляду та прийняття позитивного рішення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцевій жінці з інвалідністю лікар запропонував за хабар посприяти в отриманні нею медичного висновку для призначення ІІ групи інвалідності пожиттєво.

Правоохороні затримали його на гарячому — одразу після отримання ним 400 доларів США від пацієнтки. Лікаря помістили до ізолятора тимчасового тримання і повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Перевіряється причетність підозрюваного до видачі таких висновків військовозобов’язаним чоловікам.

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