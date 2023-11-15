$500 за получение группы инвалидности: на Закарпатье врача поймали на взятке

Он предлагал своим «клиентам» сфальсифицированное врачебное заключение для безосновательного получения группы инвалидности.

Фото: полиция

Врача из поселка Воловец на Закарпатье задержали на взяточничестве за выдачу медицинских заключений лицам, нуждающимся в группе инвалидности. Об этом сообщает полиция области.

«47-летний член врачебно-консультативной комиссии за содействие в предоставлении статуса лица с инвалидностью требовал у пациентов 500 долларов США. За эти деньги фигурант готовил заключение ВКК и передавал в медико-социальную экспертную комиссию пакет документов для рассмотрения и принятия положительного решения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что местной женщине с инвалидностью врач предложил за взятку помочь в получении ею медицинского заключения для назначения ІІ группы инвалидности пожизненно.

Правоохранители задержали его на горячем — сразу после получения им 400 долларов США от пациентки. Врача поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Проверяется причастность подозреваемого к выдаче таких выводов военнообязанным мужчинам.

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