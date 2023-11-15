В Киеве мошенница под видом волонтера обманула 15 человек на 1 млн гривен

Аферистка под видом волонтера, обещала скидки в сети строительно-хозяйственных магазинах пострадавшим от войны.

В Киеве правоохранители раскрыли схему злоумышленницы, которая придумала историю о волонтерстве и обещала скидки в строительно-хозяйственных магазинах пострадавшим от войны, нанеся ущерб около миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Уроженка Донецкой области, 1973 года рождения, привлекала жертв в условия масштабных скидок от 50 до 70 процентов на различные товары через свои обещания. По этой схеме она успела завладеть средствами примерно 1 миллиона гривен.

Полицейские выяснили, что из-за ее обмана пострадали 15 человек. Женщине объявлено о подозрении в совершении 22 фактов мошенничества согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет за мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему.

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