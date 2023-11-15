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День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

12:01, 15 ноября 2023
В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.
День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины
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Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить «шатдаун» голосами 209 демократов и 127 республиканцев. Финансирование помощи Украины не предусмотрено.

Теперь Сенат должен будет поддержать законопроект до 17 ноября. «Если он будет принят Сенатом, Президент Джо Байден подпишет эту резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов», - заявил официальный представитель Белого дома вскоре после того, как законопроект был принят Палатой представителей.

Как отмечает Politico, демократы поддержали такой вариант во избежание не только прекращения работы правительства, но и резкого сокращения финансирования. Кроме того, по словам собеседников издания, это позволит получить больше времени для разрешения дискуссий, и американские политики «не будут тратить неделю до Дня благодарения на споры».

Так, как указывает The Washington Post, без закона о временном финансировании американское правительство должно прекратить работу в 12:01 ночи в субботу, что означает оставить без зарплаты в канун праздника Дня благодарения федеральных работников, включая военнослужащих и агентов безопасности аэропортов. Закон же продолжает финансирование на текущих уровнях расходов для примерно 20% федерального правительства до 19 января, а остальные 80% – до 2 февраля.

Кроме того, «зимние каникулы» важны для парламентариев, чтобы вернуться домой, побыть с семьей — и соответственно встретиться один на один с избирателями.

«Мы просто не можем продолжать принимать крупные, раздутые законопроекты об ассигнованиях непосредственно перед Рождеством», - отметил в комментарии The Washington Post конгрессмен Энди Харрис, «и этот законопроект является новым подходом к разрыву цикла».

Комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, будет рассматриваться палатой уже после Дня благодарения, то есть после 23 ноября.

Автор: Наталья Мамченко

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