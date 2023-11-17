Минобороны США призвало Конгресс одобрить дополнительное финансирование Украины и Израиля

В Пентагоне заявили о необходимости быстрого утверждения Конгрессом президентского запроса относительно пакета помощи Украине и Израилю.

Источник фото: glavnoe.in.ua

В Министерстве обороны США призвали Конгресс поддержать запрос о предоставлении дополнительного финансирования для поддержки Украины и Израиля для обеспечения национальной безопасности и инвестиций в военно-промышленный сектор в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна. Об этом рассказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, во время видеобрифинга.

Заместитель спикера Пентагона выразила необходимость быстрого утверждения президентского запроса о дополнительном финансировании со стороны Конгресса. Сингх подчеркнула, что Украина продолжает активные действия в обеспечении своей безопасности и нуждается в постоянной и надежной поддержке. Она также отметила, что для военного сотрудничества с Украиной необходимо больше средств, чем в данный момент доступно в бюджете Пентагона.

"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и в дальнейшем удовлетворять их потребности", - добавила она.

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