Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Министр образования Оксен Лисовый: мы будем повторно инициировать отмену заочной и вечерней формы обучения с 2024 года

Комитет ВР рекомендовал оставить заочную и вечернюю формы обучения, которую хочет отменить Минобразования.

Депутаты планируют упразднить «правки Лозового» путем принятия законопроекта по САП

Ярослав Юрчишин заявил, что процессуальные изменения об отмене «правок Лозового» можно внести между двумя чтениями законопроекта о САП.

Михаил Федоров сообщил, какие налоги будут введены с доходов граждан от операций с криптовалютой

В Минцифре сообщили о регистрации законопроекта о внедрении механизма налогообложения НДФЛ доходов, полученных физическими лицами от операций с виртуальными активами.

За служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы от 5 лет

Если служащий допустил халатность, повлекшую гибель человека, ему грозит от 5 лет лишения свободы, - Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс.

  1. В мире

Минобороны США призвало Конгресс одобрить дополнительное финансирование Украины и Израиля

08:53, 17 ноября 2023
В Пентагоне заявили о необходимости быстрого утверждения Конгрессом президентского запроса относительно пакета помощи Украине и Израилю.
Минобороны США призвало Конгресс одобрить дополнительное финансирование Украины и Израиля
Источник фото: glavnoe.in.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Министерстве обороны США призвали Конгресс поддержать запрос о предоставлении дополнительного финансирования для поддержки Украины и Израиля для обеспечения национальной безопасности и инвестиций в военно-промышленный сектор в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна. Об этом рассказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, во время видеобрифинга.

Заместитель спикера Пентагона выразила необходимость быстрого утверждения президентского запроса о дополнительном финансировании со стороны Конгресса.  Сингх подчеркнула, что Украина продолжает активные действия в обеспечении своей безопасности и нуждается в постоянной и надежной поддержке. Она также отметила, что для военного сотрудничества с Украиной необходимо больше средств, чем в данный момент доступно в бюджете Пентагона.

"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и в дальнейшем удовлетворять их потребности", - добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро