Міноборони США закликало Конгрес схвалити додаткове фінансування України та Ізраїлю

В Пентагоні заявили про необхідність швидкого затвердження Конгресом президентського запиту щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю.

Джерело фото: glavnoe.in.ua

В Міністерстві оборони США закликали Конгрес підтримати запит щодо надання додаткового фінансування для підтримки України та Ізраїлю задля забезпечення національної безпеки та інвестицій у військово-промисловий сектор у регіоні Індо-Тихоокеанського басейну. Про це розповіла заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, під час відеобрифінгу.

Заступник спікера Пентагону висловила необхідність швидкого затвердження президентського запиту про додаткове фінансування з боку Конгресу. Сінгх підкреслила, що Україна продовжує активні дії в забезпеченні своєї безпеки і потребує постійної та надійної підтримки. Вона також зазначила, що для військового співробітництва з Україною необхідно більше коштів, ніж в даний момент доступно у бюджеті Пентагону.

«Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тому ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби», – додала вона.

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