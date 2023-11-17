У Львові автомобіль патрульних збив пішохода

У Львові сталася ДТП за участі автомобіля патрульної поліції, в результаті якої постраждав пішоход.

У п’ятницю, 17 листопада, зранку у Львові на вулиці Яворницького службовий автомобіль патрульних збив пішохода, що призвело до травмування останнього. Постраждалого госпіталізували, – повідомляє поліція Львівської області.

На місці ДТП працюють рятувальні служби та правоохоронні органи. Розпочато розслідування для встановлення обставин аварії. Екіпаж патрульної поліції залишився на місці події, щоб надати всю необхідну інформацію та співпрацювати з розслідувальними органами.

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