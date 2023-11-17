Італія стала першою країною Європи, яка заборонила синтетичну їжу

В Італії ввели заборону на виробництво та продаж культивованого м’яса.

Джерело фото: eurointegration

Палата депутатів Італії схвалила закон, який забороняє виробництво та продаж культивованого м’яса у країні, роблячи Італію першою державою в Європі, що прийняла таке рішення. Про це повідомляє ANSA.

Асамблея Монтечіторіо у четвер проголосувала за законопроект міністра сільського господарства Франческо Лоллобрігіда, який отримав 159 голосів «за», 53 - «проти», і 34 утрималися. Цей закон забороняє використання продуктів, отриманих з рослинних клітин або тканин, у виробництві харчових продуктів і кормів, а також забороняє використання термінів, що асоціюються з м'ясними продуктами, на описі продуктів, які містять рослинні білки.

Більшість депутатів підтримала запропонований текст. Урядова Демократична партія утрималася від голосування, тоді як представники M5S і Avs висловили проти цього закону.

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