Италия стала первой страной Европы, которая запретила синтетическую пищу

В Италии ввели запрет на производство и продажу культивированного мяса.

Источник фото: eurointegration

Палата депутатов Италии одобрила закон, который запрещает производство и продажу культивированного мяса в стране, делая Италию первым государством в Европе, принявшим такое решение. Об этом сообщает ANSA.

Ассамблея Монтечиторио в четверг проголосовала за законопроект министра сельского хозяйства Франческо Лоллобригида, который получил 159 голосов "за", 53 - "против", и 34 воздержались. Этот закон запрещает использование продуктов, полученных из растительных клеток или тканей, в производстве пищевых продуктов и кормов, а также запрещает использование терминов, ассоциирующихся с мясными продуктами, при описании продуктов, содержащих растительные белки.

Большинство депутатов поддержало предложенный текст. Правительственная Демократическая партия воздержалась от голосования, тогда как представители M5S и Avs высказались против этого закона.

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