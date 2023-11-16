Искусственный интеллект используют в Украине для поиска пропавших без вести людей — Дмитрий Лубинец

По словам омбудсмена, Украина также работает над использованием искусственного интеллекта в других отраслях.

Фото: novyny.live

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что искусственный интеллект помогает в поиске пропавших без вести граждан Украины во время войны с россией. В частности, он распознает лица людей, передает пресс-служба омбудсмена.

Украина также работает над использованием искусственного интеллекта в других сферах, отметил он.

По словам омбудсмена, развивать сферу технологий, в том числе на пути вступления в ЕС, Украина формирует новые партнерства в этом направлении.

Офис Омбудсмана приобщается к этой работе. В частности, работники института принимают участие в заседаниях рабочей группы по правовому регулированию искусственного интеллекта Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также в стратегической сессии «Создание правовой базы для искусственного интеллекта в Украине», организованной Минцифрой.

«Следует не забывать, что цель искусственного интеллекта – это, прежде всего, содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть самым важным в этой сфере», - сказал Лубинец.

Ранее сообщалось, что Украина подписала международную декларацию по безопасности использования ИИ.

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