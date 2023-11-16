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З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

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  1. В Україні

Штучний інтелект використовують в Україні для пошуку зниклих безвісти людей — Дмитро Лубінець

21:56, 16 листопада 2023
За словами омбудсмена, Україна також працює над використанням штучного інтелекту в інших галузях.
Штучний інтелект використовують в Україні для пошуку зниклих безвісти людей — Дмитро Лубінець
Фото: novyny.live
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що штучний інтелект допомагає у пошуку зниклих безвісти громадян України під час війни з росією. Зокрема, він розпізнає обличчя людей, передає пресслужба омбудсмена.

Україна також працює над використанням штучного інтелекту в інших галузях, зазначив він.

За словами омбудсмена, розвивати сферу технологій, зокрема й на шляху вступу в ЄС, Україна формує нові партнерства у цьому напрямку.

Офіс Омбудсмана долучається до цієї роботи. Зокрема, працівники інституції беруть участь у засіданнях робочої групи з питань правового регулювання штучного інтелекту Національної асоціації адвокатів України, а також у стратегічній сесії «Створення правової бази для штучного інтелекту в Україні», організованій Мінцифрою.

«Варто не забувати, що мета штучного інтелекту - це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері», - сказав Лубінець.

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