Штучний інтелект використовують в Україні для пошуку зниклих безвісти людей — Дмитро Лубінець

За словами омбудсмена, Україна також працює над використанням штучного інтелекту в інших галузях.

Фото: novyny.live

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що штучний інтелект допомагає у пошуку зниклих безвісти громадян України під час війни з росією. Зокрема, він розпізнає обличчя людей, передає пресслужба омбудсмена.

Україна також працює над використанням штучного інтелекту в інших галузях, зазначив він.

За словами омбудсмена, розвивати сферу технологій, зокрема й на шляху вступу в ЄС, Україна формує нові партнерства у цьому напрямку.

Офіс Омбудсмана долучається до цієї роботи. Зокрема, працівники інституції беруть участь у засіданнях робочої групи з питань правового регулювання штучного інтелекту Національної асоціації адвокатів України, а також у стратегічній сесії «Створення правової бази для штучного інтелекту в Україні», організованій Мінцифрою.

«Варто не забувати, що мета штучного інтелекту - це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері», - сказав Лубінець.

Раніше ми писали, що Україна підписала міжнародну декларацію з безпеки використання ШІ.

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