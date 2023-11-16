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АРМА передало корправа одного з авіаційних заводів в управління «Мотор Січі»

21:17, 16 листопада 2023
Об’єкт історично тісно співпрацює з АТ «Мотор-Січ», виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів.
АРМА передало корправа одного з авіаційних заводів в управління «Мотор Січі»
Фото: unian.ua
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що передало 100% корпоративних прав одного з авіаційних заводів до АТ «Мотор Січ». Договір управління було підписано 15 листопада. Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

Назва об’єкту не розголошується з безпекових причин.

«Передача зазначених корпоративних прав від АРМА до АТ «Мотор Січ» – це історія про настання невідворотної економічної відповідальності В'ячеслава Богуслаєва, власника авіазаводу та особи, якій інкриміновано колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору та надання сприяння терористичній організації, - прокоментувала голова АРМА Олена Дума. – Встановлення контролю над корправами авіазаводу забезпечить його безперебійну роботу, поліпшить якість управління компанією і дозволить обом підприємствам працювати на оборонний сектор України до та після перемоги над нашим ворогом».

Об’єкт історично тісно співпрацює з АТ «Мотор-Січ», виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів.

Своєю чергою, відчужене державою АТ «Мотор Січ» виконує важливі завдання з посилення обороноздатності країни.

АРМА вкотре наголошує на тому, що стратегічно важливі підприємства повинні працювати на користь держави та приносити доходи до її бюджету.

Раніше ми писали, що Уряд передав Вінницький авіазавод в управління «Мотор-Січі».

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