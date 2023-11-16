Бій Усик — Ф'юрі відбудеться у лютому.

Фото: xsport.ua

Промоутери назвали офіційну дату бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Як повідомили на пресконференції з приводу організації чемпіонського поєдинку між боксерами, поєдинок відбудеться у Ріяді, Саудівська Аравія, 17 лютого.

На кону будуть усі чотири чемпіонські пояси: три (WBA, WBO та IBF), які належать Усику, а також титул WBC Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі спершу планували провести 23 грудня, але згодом перенесли на більш пізню дату.

Зазначимо, що Усик дивився бій Ф'юрі проти Нганну разом із Кріштіану Роналду.

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