Бой Усик – Фьюри состоится в феврале.

Фото: xsport.ua

Промоутеры назвали официальную дату боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Как сообщили на пресс-конференции по поводу организации чемпионского поединка между боксерами, поединок состоится в Рияде, Саудовская Аравия, 17 февраля.

На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащих Усику, а также титул WBC Фьюри.

Напомним, бой Усик-Фьюри сначала планировали провести 23 декабря, но решили перенести на более позднюю дату.

Отметим, что Усик смотрел бой Фьюри против Нганну вместе с Криштиану Роналду.

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