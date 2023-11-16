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  1. Суд инфо

Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

21:36, 16 ноября 2023
Комиссия определила результаты квалификационной оценки судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 15 ноября на заседании коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки пяти судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Кобзарь Юрий Юрьевич - Рубежанский городской суд Луганской области - снят с рассмотрения вопроса

Гончаренко Алексей Александрович – Межовский районный суд Днепропетровской области – 672 балла – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу согласно ЗУ «О судоустройстве и статусе судей» и Регламента ВККСУ. Передать пленарному составу Комиссии для поддержки решения коллегии относительно соответствия судьи занимаемой должности

Свинченко Галина Дмитриевна – Лугинский районный суд Житомирской области 710,4 баллов – соответствует занимаемой должности

Лозицкий Станислав Олегович - Ратновский районный суд Волынской области - отложено рассмотрение вопроса

Цибизова Стелла Анатольевна – Полтавский районный суд Полтавской области – 727,5 баллов – соответствует занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что шесть судей ВККС признала такими, что соответствуют занимаемой должности.

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