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  1. Суд инфо

Шесть судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

11:21, 14 ноября 2023
Комиссия определила результаты квалификационной оценки судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Шесть судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС
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В понедельник, 13 ноября, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки девяти судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Гуцол Максим Павлович - Міловський районний суд Луганської області - 687,375 балів - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту ВККСУ. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Качаленко Євген Володимирович - Дзержинський міський суд Донецької області - 772,625 балів - відповідає займаній посаді - Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту ВККСУ. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Макаренко Людмила Анатоліївна - Володарський районний суд Київської області - відкладено розгляд питання

Данчук Віталій Валерійович - Лугинський районний суд Житомирської області - 685,5 балів - відповідає займаній посаді

Єдаменко Ірина Віталіївна - Покровський районний суд Дніпропетровської області -  перерва

Кошля Андрій Олександрович - Добропільський міськрайонний суд Донецької області - 792,125 балів - відповідає займаній посаді

Боброва Юлія Юріївна - Біловодський районний суд Луганської області - 701,25 балів - відповідає займаній посаді

Андрієнко Ганна Вячеславівна - Октябрський районний суд міста Полтави - відкладено розгляд питання

Мельник Ірина Олексіївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - 670,625 балів - відповідає займаній посаді - Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту ВККСУ. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Ранее сообщалось, что ВККС возобновляет процедуру квалификационного оценивания судей.

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