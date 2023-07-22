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ВККС возобновляет процедуру квалификационного оценивания судей: кто будет первым

09:30, 22 июля 2023
Первыми оценивания будут завершать судьи – «пятилетки» и судьи, ранее получившие выводы ОСД.
ВККС возобновляет процедуру квалификационного оценивания судей: кто будет первым
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Высшая квалификационная комиссия судей 20 июля осуществила повторное автоматизированное распределение дел судей между членами нового состава ВККС.

Соответствующее распределение было осуществлено Комиссией с целью продолжения процедуры квалификационного оценивания судей.

Итак, 20 июля были распределены дела:

судей, пятилетний срок полномочий которых на должность судьи уже истек

судей, которые в 2018-2019 годах были признаны коллегиями прошлого состава ВККС соответствующими занимаемой должности судьи, но в отношении которых Общественный совет добропорядочности предоставил т. н. «негативные выводы» (для окончательного признания соответствующими занимаемой должности, по процедуре, такие судьи должны проходить еще и через пленарное заседание ВККС)

судей, в отношении которых Высший совет правосудия ранее применил дисциплинарное взыскание с последующим прохождением квалификационного оценивания для подтверждения способности осуществлять правосудие в соответствующем суде

судей, в отношении которых необходимо продолжить квалификационное оценивание судей во исполнение судебного решения

Отметим, что по состоянию на 2023 год не было завершено квалификационное оценивание 365 судей, у которых ранее истек пятилетний срок полномочий. Всего же квалификационное оценивание не завершили около 2 тыс. судей.

Напомним, что 19 июля ВККС объявила о начале временного командирования судей на должности 60 судей в 21 суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

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