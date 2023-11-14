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  1. Суд інфо

Шістьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

11:21, 14 листопада 2023
Комісія визначила результати кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Шістьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС
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У понеділок, 13 листопада, на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання дев’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Гуцол Максим Павлович - Міловський районний суд Луганської області - 687,375 балів - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту ВККСУ. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Качаленко Євген Володимирович - Дзержинський міський суд Донецької області - 772,625 балів - відповідає займаній посаді - Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту ВККСУ. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Макаренко Людмила Анатоліївна - Володарський районний суд Київської області - відкладено розгляд питання

Данчук Віталій Валерійович - Лугинський районний суд Житомирської області - 685,5 балів - відповідає займаній посаді

Єдаменко Ірина Віталіївна - Покровський районний суд Дніпропетровської області -  перерва

Кошля Андрій Олександрович - Добропільський міськрайонний суд Донецької області - 792,125 балів - відповідає займаній посаді

Боброва Юлія Юріївна - Біловодський районний суд Луганської області - 701,25 балів - відповідає займаній посаді

Андрієнко Ганна Вячеславівна - Октябрський районний суд міста Полтави - відкладено розгляд питання

Мельник Ірина Олексіївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - 670,625 балів - відповідає займаній посаді - Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту ВККСУ. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Раніше ми писали, що ВККС відновлює процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів.

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