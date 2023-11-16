Трьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

Комісія визначила результати кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 15 листопада на засіданні колегії проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Кобзар Юрій Юрійович - Рубіжанський міський суд Луганської області - знято з розгляду питання

Гончаренко Олексій Олександрович - Межівський районний суд Дніпропетровської області – 672 бали - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності відповідно до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та Регламенту ВККСУ. Передати пленарному складу Комісії для підтримання рішення колегії щодо відповідності судді займаній посаді

Свинченко Галина Дмитрівна - Лугинський районний суд Житомирської області 710,4 балів - відповідає займаній посаді

Лозицький Станіслав Олегович - Ратнівський районний суд Волинської області - відкладено розгляд питання

Цибізова Стелла Анатоліївна - Полтавський районний суд Полтавської області - 727,5 балів - відповідає займаній посаді

Раніше ми писали, що шістьох суддів ВККС визнала такими, що відповідають займаній посаді.

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