АРМА передало корправа одного из авиационных заводов в управление «Мотор Сичи»

Объект исторически тесно сотрудничает с АО «Мотор-Сич», выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов.

Фото: unian.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что передало 100% корпоративных прав одного из авиационных заводов в АО «Мотор Сич». Договор управления был подписан 15 ноября. Об этом идет речь на официальном сайте АРМА.

Название объекта не разглашается по причинам безопасности.

«Передача указанных корпоративных прав от АРМА к АО «Мотор Сич» – это история о наступлении неотвратимой экономической ответственности Вячеслава Богуслаева, владельца авиазавода и лица, которому инкриминирована коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору и оказание содействия террористической организации, прокомментировала голова АРМА Елена Дума. – Установление контроля над корправами авиазавода обеспечит его бесперебойную работу, улучшит качество управления компанией и позволит обоим предприятиям работать на оборонный сектор Украины до и после победы над нашим врагом».

Объект исторически тесно сотрудничает с АО «Мотор-Сич», выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов.

В свою очередь отчужденное государством АО «Мотор Сич» выполняет важные задачи по усилению обороноспособности страны.

АРМА в очередной раз подчеркивает, что стратегически важные предприятия должны работать в пользу государства и приносить доходы в его бюджет.

Ранее сообщалось, что Правительство передало Винницкий авиазавод в управление «Мотор-Сичи».

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