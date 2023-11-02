Україна підписала міжнародну декларацію з безпеки використання ШІ

Україна в Британії підписала міжнародну декларацію, присвячену безпеці використання штучного інтелекту.

Джерело фото: thedigital.gov.ua

Україна підписала декларацію Блетчлі з безпеки штучного інтелекту. Документ передбачає співпрацю урядів у дослідженнях безпеки штучного інтелекту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Одна з головних цілей декларації — колективна домовленість країн щодо розробки та імплементації ризик-орієнтованих політик регулювання ШІ, які б унеможливлювали негативні наслідки.

Водночас на саміті наголосили, що штучний інтелект є корисною технологією для економічного зростання та сталого розвитку. Але технологія не може розвиватися без будь-якого нагляду й потребує встановлених «правил гри», зазначили у Мінцифри.

Підписання відбулося у Британії на наймасштабнішому заході з безпеки штучного інтелекту у світі — AI Safety Summit, у якому взяли участь представники 29 урядів, зокрема США, Австралії та ЄС.

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