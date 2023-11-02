ВККС не знайшла суддів для Одеського апеляційного суду, хоча бажаючи поїхати в Одесу були

Заяви на відрядження в Одеський апеляційний суд можна подати до 24 листопада.

Джерело фото: Одеський апеляційний суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 листопада не змогла відрядити суддів на 9 посад суддів Одеського апеляційного суду.

На відрядження до Одеси претендували лише чотири судді: суддя Донецького апеляційного суду Марина Лопатіна та судді Херсонського апеляційного суду Лариса Воронцова, Ірина Склярська і Людмила Базіль.

Втім, Марина Лопатіна відкликала свою заяву на відрядження, оскільки пріоритетом для неї є відрядження у Дніпровський апеляційний суд.

Що ж до суддів Лариси Воронцової, Ірини Склярської і Людмили Базіль, то вони вже здійснювали правосуддя як судді Одеського апеляційного суду під час зміни підсудності Херсонського апеляційного суду у 2022 – 2023 роках.

Однак, проти нового відрядження зазначених суддів у Одеський апеляційний суд виступило керівництво Херсонського апеляційного суду.

Штатна чисельність суддів у Херсонському апеляційному суді становить 39 посад, фактична чисельність суддів – 17, з яких 1 суддя перебуває в довготривалій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів Херсонського апеляційного суду становить 1 100 справ: справ кримінального судочинства – 446, справ цивільного судочинства – 580, справи про адміністративні правопорушення – 74.

Кількість справ, що перебувають у провадженні судді Базіль Л.В., становить: справ цивільного судочинства – 46, справ про адміністративні правопорушення – 4.

Кількість справ, що перебувають у провадженні судді Склярської І.В., становить: справ цивільного судочинства – 53, справ про адміністративні правопорушення – 8.

Кількість справ, що перебувають у провадженні судді Воронцової Л.П., становить: справ цивільного судочинства – 61, справ про адміністративні правопорушення – 7.

Крім того, як додатково було зазначено у довідках Херсонського апеляційного суду, після відновлення роботи Херсонського міського суду Херсонської області з 12.06.2023 до 11.10.2023 в провадження суду надійшла 9 571 справа та матеріали, а саме: справ кримінального судочинства – 486, матеріалів кримінального провадження – 2 533, справ цивільного судочинства – 3 369, справ адміністративного судочинства – 67, справ про адміністративні правопорушення – 3 116. Залишок нерозглянутих справ на початок діяльності Херсонського міського суду Херсонської області становить 10 090 справ і матеріалів.

Кількість розглянутих справ і матеріалів Херсонським міським судом Херсонської області станом на 11.10.2023 становить 4 163 справи і матеріали, з яких справ кримінального судочинства – 151, матеріалів кримінального провадження – 2 125, справ цивільного судочинства – 458, справ адміністративного судочинства – 16, справ про адміністративні правопорушення – 1 410.

Як зазначила в.о. голови Херсонського апеляційного суду Олена Кузнецова, враховуючи зазначену кількість справ, що перебувають і надійшли в провадження Херсонського міського суду Херсонської області, не менше третини від цієї кількості можуть бути направлені до Херсонського апеляційного суду для оскарження ухвалених за ними судових рішень.

Також голова Херсонського апеляційного суду повідомив, що за ІІІ квартал до Херсонського міського суду Херсонської області надійшло матеріалів щодо колабораційної діяльності – 100, державної зради – 18; пособництва державі-агресору – 28, дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, – 1.

До Великоолександрівського районного суду Херсонської області надійшло в період з 12.06.2023 до 24.10.2023: справи кримінального судочинства – 644, справи цивільного судочинства – 969, справи адміністративного судочинства – 9, справи про адміністративні правопорушення – 944.

До Нововоронцовського районного суду Херсонської області надійшло у період з 12.06.2023 до 23.10.2023: справи кримінального судочинства – 202, у тому числі колабораційна діяльність – 9, пособництво державі агресору – 5, справи цивільного судочинства – 441 (ще 300 справ не зараховано через надмірне навантаження на працівників канцелярії), справи адміністративного судочинства – 6, справи про адміністративні правопорушення – 135.

Крім того, голова Херсонського апеляційного суду зазначив, що, враховуючи зазначену кількість справ різних категорій, які надійшли і перебувають в провадженні місцевих судів Херсонської області, частина від цієї кількості може бути направлена до суду апеляційної інстанції для оскарження ухвалених за ними судових рішень, тому навантаження на суддів Херсонського апеляційного суду значно збільшиться.

У підсумку, ВККС дійшла висновку про недоцільність відрядження суддів Лариси Воронцової, Ірини Склярської і Людмили Базіль в Одеський апеляційний суд з огляду на те, що це негативне вплине на доступ до правосуддя в Херсонському апеляційному суді та збільшить рівень судового навантаження на інших суддів.

Також ВККС вирішила, що подати заяви на відрядження в Одеський апеляційний суд судді апеляційних судів зможуть до 24 листопада 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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