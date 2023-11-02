Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.

Надавачам «кредитів до зарплати» заборонять наживатися на споживачах, - Рада розгляне законопроект

Також пропонується законодавчо заборонити розповідати у рекламі про «легкі позики на красиве життя».

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада

Співбесіди відбудуться з суддями, які мали їх пройти ще у жовтні.

ВККС не знайшла суддів для Одеського апеляційного суду, хоча бажаючи поїхати в Одесу були

Заяви на відрядження в Одеський апеляційний суд можна подати до 24 листопада.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

  1. В Україні

Військовий, якого жорстоко побили і пограбували на Одещині, помер у лікарні

18:15, 2 листопада 2023
52-річний військовий після нападу перебував у лікарні з переломом шиї та набряком мозку.
Військовий, якого жорстоко побили і пограбували на Одещині, помер у лікарні
Фото: Олеся Куприч/Facebook
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 2 листопада, у лікарні помер військовий, якого жорстоко побили і пограбували у Чорноморську Одеської області. Про його смерть повідомила дружина у Facebook.

"Сьогодні о 7 ранку перестало битися сердечко нашого Юри", — написала жінка. 

Нагадаємо, що побиття військового потрапило на відео, яке з’явилося в мережі. Один чоловік підійшов і вдарив військового кулаком в обличчя, після чого той упав. До нападника підійшли ще троє і вони кілька разів ударили потерпілого в область голови.

Після нападу чоловік потрапив до лікарні з переломом шиї та набряком мозку. Він був підключений до апарату штучного дихання.

В обласному управлінні Нацполіції розповіли, що правоохоронці вже встановили особи зловмисників і відкрили кримінальне провадження. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду