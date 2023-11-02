Військовий, якого жорстоко побили і пограбували на Одещині, помер у лікарні

52-річний військовий після нападу перебував у лікарні з переломом шиї та набряком мозку.

Фото: Олеся Куприч/Facebook

У четвер, 2 листопада, у лікарні помер військовий, якого жорстоко побили і пограбували у Чорноморську Одеської області. Про його смерть повідомила дружина у Facebook.

"Сьогодні о 7 ранку перестало битися сердечко нашого Юри", — написала жінка.

Нагадаємо, що побиття військового потрапило на відео, яке з’явилося в мережі. Один чоловік підійшов і вдарив військового кулаком в обличчя, після чого той упав. До нападника підійшли ще троє і вони кілька разів ударили потерпілого в область голови.

Після нападу чоловік потрапив до лікарні з переломом шиї та набряком мозку. Він був підключений до апарату штучного дихання.

В обласному управлінні Нацполіції розповіли, що правоохоронці вже встановили особи зловмисників і відкрили кримінальне провадження.

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