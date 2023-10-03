Одеський апеляційний суд може отримати нових суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження 9 нових суддів.

Джерело фото: Одеський апеляційний суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів 3 жовтня 2023 року оголосила про початок процедури тимчасового відрядження дев’яти суддів в Одеський апеляційний суд.

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Розгляд питання про тимчасове переведення суддів в Одеський апеляційний суд відбудеться 25 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що в Одеському апеляційному суді, за даними ВККС, є 28 вакантних посад суддів.

Зазначимо, що до червня 2023 року у Одеському апеляційному суді здійснювали правосуддя також 13 суддів Херсонського апеляційного суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.