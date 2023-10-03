Одеський апеляційний суд може отримати нових суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів 3 жовтня 2023 року оголосила про початок процедури тимчасового відрядження дев’яти суддів в Одеський апеляційний суд.
Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.
Форма подання документів – паперова або електронна.
Розгляд питання про тимчасове переведення суддів в Одеський апеляційний суд відбудеться 25 жовтня 2023 року.
Нагадаємо, що в Одеському апеляційному суді, за даними ВККС, є 28 вакантних посад суддів.
Зазначимо, що до червня 2023 року у Одеському апеляційному суді здійснювали правосуддя також 13 суддів Херсонського апеляційного суду.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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