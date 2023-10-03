«Вору в законі» та 6 кримінальним авторитетам повідомили про підозру за координацію злочинців на волі та в СІЗО

«Вор в законі», який наразі перебуває в розшуку, розставив «положенців» та «смотрящих» по всій Одещині та керував злочинною організацією.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру так званому «вору в законі» Лавасогли Батумському через участь та створення злочинної організації в Одеській області, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що «вор в законі» на ім'я Лавасоглі Батумський призначив представників, яких він називав «положенцями» та «смотрящими», для координації злочинної діяльності в Одесі та області. Ці особи діяли від його.

Лавасоглі Батумський особисто керував злочинною організацією як поза межами в'язниці, так і у в'язниці. Він включав до своєї ієрархії кримінальні авторитети: «смотрящого» з Одеського слідчого ізолятора з прізвиськом Рома Батумський, «смотрящого» корпусу №1 Одеського слідчого ізолятора з прізвиськом Мотиль, «смотрящого» міста Ізмаїл з прізвиськом Мєчу, «положенця» та «смотрящого» міста Чорноморськ з прізвиськом Гном, «смотрящого» міста Чорноморськ з прізвиськом Подушка (після затримання Гнома), а також "авторитета", який впливав на окремі суспільні події, з прізвиськом Алдаш.

Злочинна група здобувала незаконний дохід, контролюючи нелегальні види діяльності в Одеському регіоні, такі як незаконний гральний бізнес, автотранспортні угони, вимагання, крадіжки та пограбування.

Під час слідства четверо підозрюваних знаходяться в слідчому ізоляторі, включаючи Рому Батумського, який є ставленником «вора в законі» і був засуджений до довічного ув'язнення. Місця перебування «вора в законі» і ще двох підозрюваних встановлюються і оголошено їх у розшук. У 2021 році РНБО ввело санкції проти «вора в законі».

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