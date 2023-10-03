Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розширено форми компенсації за пошкодження квартир та будинків внаслідок бойових дій, щоб люди могли самі відбудовувати своє майно

Чинний Закон не дозволяє отримати компенсацію «живими» грошима для самостійного відновлення об’єкта нерухомості та придбання будівельної продукції.

Концепт посилення стійкості демократії стане основою дорожньої карти реформ, - Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

  1. В Україні

«Вору в законі» та 6 кримінальним авторитетам повідомили про підозру за координацію злочинців на волі та в СІЗО

20:45, 3 жовтня 2023
«Вор в законі», який наразі перебуває в розшуку, розставив «положенців» та «смотрящих» по всій Одещині та керував злочинною організацією.
«Вору в законі» та 6 кримінальним авторитетам повідомили про підозру за координацію злочинців на волі та в СІЗО
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронці повідомили про підозру так званому «вору в законі» Лавасогли Батумському через участь та створення злочинної організації в Одеській області, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що «вор в законі» на ім'я Лавасоглі Батумський призначив представників, яких він називав «положенцями» та «смотрящими», для координації злочинної діяльності в Одесі та області. Ці особи діяли від його.

Лавасоглі Батумський особисто керував злочинною організацією як поза межами в'язниці, так і у в'язниці. Він включав до своєї ієрархії кримінальні авторитети: «смотрящого» з Одеського слідчого ізолятора з прізвиськом Рома Батумський, «смотрящого» корпусу №1 Одеського слідчого ізолятора з прізвиськом Мотиль, «смотрящого» міста Ізмаїл з прізвиськом Мєчу, «положенця» та «смотрящого» міста Чорноморськ з прізвиськом Гном, «смотрящого» міста Чорноморськ з прізвиськом Подушка (після затримання Гнома), а також "авторитета", який впливав на окремі суспільні події, з прізвиськом Алдаш.

Злочинна група здобувала незаконний дохід, контролюючи нелегальні види діяльності в Одеському регіоні, такі як незаконний гральний бізнес, автотранспортні угони, вимагання, крадіжки та пограбування.

Під час слідства четверо підозрюваних знаходяться в слідчому ізоляторі, включаючи Рому Батумського, який є ставленником «вора в законі» і був засуджений до довічного ув'язнення. Місця перебування «вора в законі» і ще двох підозрюваних встановлюються і оголошено їх у розшук. У 2021 році РНБО ввело санкції проти «вора в законі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя