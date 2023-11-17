Во Львове автомобиль патрульных сбил пешехода

Во Львове произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого пострадал пешеход.

В пятницу, 17 ноября, утром во Львове на улице Яворницкого служебный автомобиль патрульных сбил пешехода, что привело к травмированию последнего. Пострадавшего госпитализировали, - сообщает полиция Львовской области.

На месте ДТП работают спасательные службы и правоохранительные органы. Начато расследование для установления обстоятельств аварии. Экипаж патрульной полиции остался на месте происшествия, чтобы предоставить всю необходимую информацию и сотрудничать с следственными органами.

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