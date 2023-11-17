Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, але без допомоги Україні та Ізраїлю

Джо Байден підписав закон, який був ухвалений Палатою представників 14 листопада, але не передбачає фінансування України та Ізраїлю.

Джерело фото: ukrinform

У четвер, 16 листопада, Президент США Джо Байден підписав «Закон про подальші асигнування та інші розширення 2024 року», що дає тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року, – повідомляє Білий дім.

Це рішення було прийняте з метою продовження федеральних проєктів і заходів, що передбачені у чотирьох законопроєктах. Для інших восьми законопроєктів фінансування буде забезпечено до 2 лютого 2024 року.

Згідно з повідомленням від Білого дому, цей законопроєкт був ухвалений Палатою представників США 14 листопада з метою запобігти можливому «шатдауну» уряду, але не передбачає фінансування підтримки України й Ізраїлю.

Раніше ми писали: День подяки та Різдво, – що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України.

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