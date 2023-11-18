В Одесской области враг попал в объект энергетической инфраструктуры: есть пострадавший

Повреждено админздание, один человек госпитализирован.

В Одесском районе в результате ночной шахидной атаки произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Есть пострадавший, сообщили в Силах обороны Юга.

"Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован", – говорится в сообщении.

Всего над южными регионами Украины в течение ночи было уничтожено 8 вражеских дронов: шесть над Николаевщиной и по одному над Одесщиной и Херсонщиной.

Напомним, что россия массово атаковала Украину шахедами: уничтожено 29 из 38 БПЛА этой ночью.

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