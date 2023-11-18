В Украине отмечают День сержанта ВСУ: что еще празднуют 18 ноября

Каждый год 18 ноября отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины.

В субботу, 18 ноября, в Украине отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Этот профессиональный праздник с 2009 года существовал в другом формате, но 19 апреля 2019 года Петр Порошенко ввел новую дату.

Цель этого дня состоит в том, чтобы почтить преданность сержантов и старшин военному делу, ответственности, мужеству, героизму и профессионализму при исполнении служебных обязанностей.

Также сегодня Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках. Фиксированная дата была установлена в 2020 году. Эта глобальная кампания направлена на повышение осведомленности и понимания устойчивости к противомикробным препаратам.

Еще 18 ноября отмечают День ресторана. Идея создания такого дня появилась в Финляндии в 2011 году. Суть состоит в том, чтобы пригласить всех, кто желает открыть собственное кафе или бар, на один день стать владельцами такого заведения.

Также сегодня Международный день переживших самоубийство близкого человека.

Верующие чтят память святых Платона и Романа.

Памятные даты:

1918 – Победа под Мотовиловкой дивизии Сечевых стрелков Евгения Коновальца над отрядами, верными гетману П.Скоропадскому;

1918 – Провозглашена независимость Латвийской Республики; первым главой правительства избран Карлис Улманис;

1928 – На экраны вышел мультфильм "Пароходчик Вилли" производства компании Уолта Диснея. Этот день считают днем рождения Микки Мауса – символа компании;

1935 – В Риге открыт Монумент Свободы;

1990 – Мстислав Скрипник прибыл из США в Киев, где в соборе св. Софии произошла его интронизация на патриарха УАПЦ;

2005 – Сенат США отменил ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Веника для Украины;

2007 - В результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. Засядько" (Донецк) погибли 100 горняков (еще один впоследствии скончался в больнице).

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