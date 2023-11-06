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  1. В Україні

Чи можуть роботодавці змушувати працівників йти у відпустки за власний рахунок під час воєнного стану

20:03, 6 листопада 2023
У Держпраці повідомили, якщо у зв’язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини підрозділів чи організація роботи окремих працівників, – роботодавцю необхідно оформлювати простій.
Чи можуть роботодавці змушувати працівників йти у відпустки за власний рахунок під час воєнного стану
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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці відповіли на питання, чи можуть роботодавці змушувати людей писати заяви на відпустки за власний рахунок під час воєнного стану.

Там зазначили, що ні, не можуть, оскільки законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця.

Оформлення відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтями  25, 26 Закону України “Про відпустки”, є правом, а не обов’язком працівника.

При цьому надання відпусток, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки», здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 вищезгаданого закону, здійснюється за згодою сторін.

У випадку якщо у зв’язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів чи організація роботи окремих працівників, – роботодавцю необхідно оформлювати простій відповідно до статей 34, 113 КЗпП України.

При цьому відповідно до частини другої статті 113 КЗпП України про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра або посадових осіб.

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