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  1. В Украине

Могут ли работодатели заставлять работников уходить в отпуска за свой счет во время военного положения

20:03, 6 ноября 2023
В Гоструда сообщили, если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части подразделений или организация работы отдельных работников – работодателю необходимо оформлять простой.
Могут ли работодатели заставлять работников уходить в отпуска за свой счет во время военного положения
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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда ответили на вопрос, могут ли работодатели заставлять людей писать заявления на отпуска за свой счет во время военного положения.

Там отметили, что нет, не могут, поскольку законодательством о труде не предусмотрено предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.

Оформление отпусков без сохранения заработной платы, предусмотренных статьями 25, 26 Закона Украины "Об отпусках", является правом, а не обязанностью работника.

При этом предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 Закона Украины "Об отпусках", осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 вышеупомянутого закона, осуществляется с согласия сторон.

В случае если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части структурных подразделений или организация работы отдельных работников – работодателю необходимо оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 КЗоТ Украины.

При этом в соответствии с частью второй статьи 113 КЗоТ Украины о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить владельца или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц.

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