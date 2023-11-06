Судья получил деньги за «нужное» судебное решение, но вернул их, когда выполнить договоренность не удалось

Странный случай произошел в Кропивницком апелляционном суде, сам судья считает, что стал жертвой провокации.

Источник фото: НАБУ

Высший совет правосудия 6 ноября 2023 года отстранил от осуществления правосудия судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара.

Как отмечено в дела судьи, он подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса.

21 марта 2023 года Добровеличковский районный суд Кировоградской области осудил местного жителя Дениса Деркача по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если оно повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

Денис Деркач в феврале 2022 года, управляя технически неисправным мотоциклом, сбил женщину, управлявшую велосипедом. От полученных травм женщина скончалась.

По данным САП, 26 мая судья Владимир Гончар вступил в сговор с лицом, заинтересованным в том, чтобы Денис Деркач получил наказание, не связанное с лишением свободы.

26 сентября Владимир Гончар, который был председательствующим по делу Дениса Деркача, получил от посредника $10,5 тыс. за «нужное» решение коллегии судей.

Впрочем, 28 сентября 2023 года коллегия судей в указанном деле оставила приговор суда первой инстанции без изменений.

Таким образом, договоренность о «решении» дела не была исполнена.

В этот же день 28 сентября, по данным следствия, Владимир Гончар вернул $10 тыс. посреднику.

При этом по данным САП, судья оставил себе «за хлопоты» около $500, которые и были найдены у судьи во время обыска 26 октября.

На заседании ВСП 6 ноября Владимир Гончар в свою защиту отметил, что он стал жертвой провокации.

«Я никаких предложений по оказанию мне неправомерной выгоды не высказывал. Никакие деньги я не получал. У меня вообще не находили никаких денег. Решение суда первой инстанции осталось в силе. Это была провокация по отношению ко мне», - рассказал Владимир Гончар.

Впрочем, Высший совет правосудия все же решил отстранить Владимира Гончара от правосудия до 26 декабря 2023 года.

"За" соответствующее решение проголосовали 13 членов Совета правосудия, а "против" - 2.

Напомним, что последним, до описанной истории, случаем разоблачения на коррупционном правонарушении судьи апелляционного суда, было дело судьи Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко. По данным САП, в 2018 году судья получил 30 тысяч гривен за влияние на судей Сосновского райсуда г. Черкассы в деле по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях. Судья в 2019 году уволился в отставку, однако Высший антикоррупционный суд определил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. В сентябре 2021 года Верховный Суд отменил решения ВАКС и АП ВАКС и закрыл уголовное производство по причине направления САП обвинительного акта в суд после окончания сроков досудебного расследования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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