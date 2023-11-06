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В течение 10 месяцев ВСП принял 11 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей

15:02, 6 ноября 2023
Всего с начала года в ВСП поступило 12 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.
В течение 10 месяцев ВСП принял 11 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей
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В течение января – октября 2023 года Высший совет правосудия принял 11 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей и 14 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от совершения правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства и 6 решений о частичном удовлетворении таких ходатайств.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Всего с начала года в ВСП поступило 12 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей. Принято 1 решение о возвращении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей и 1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей по результатам рассмотрения представления, поступившего 21 июня 2022 года.

Также за указанный период в ВСП поступило 24 ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судей от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности:

  • 17 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;
  • 7 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

По результатам рассмотрения указанных ходатайств Высшим советом правосудия принято:

  • 14 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства;
  • 6 решений о частичном удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи и продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
  • 1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия;
  • 3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайства Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.

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