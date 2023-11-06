Недостаточная финпомощь Украине в 2024 году может привести к негативным экономическим последствиям для Европы, - Сергей Марченко

Средства международных доноров финансируют наиболее актуальные социальные и гуманитарные бюджетные нужды.

Фото: epravda.com.ua

Недостаточная международная финансовая помощь в 2024 году приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и всей Европы. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Politico.

«Сохранение финансовой помощи от стран ЕС и других партнеров в следующем году жизненно важно. Если у нас не будет достаточно ресурсов для финансирования дефицита госбюджета, это приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Такая ситуация может повлечь за собой повышение цен на продукты питания и энергоносители, увеличить уровень бедности и, вероятно, количество украинцев, которые временно переедут в страны ЕС также возрастет», — отметил Марченко.

Министр подчеркнул, что внутренние доходы госбюджета в полном объеме направляются на военную кампанию, в то же время, средства международных доноров финансируют наиболее насущные социальные и гуманитарные бюджетные нужды.

«Мы готовы к дискуссиям с партнерами для поиска практических решений, чтобы ускорить предоставление финансовой помощи. Мы привержены внедрению необходимых структурных реформ, которые уже определены в сотрудничестве с ЕС, США и МВФ, однако мы также открыты для новых обсуждений. Мы не можем допустить задержку в помощи», - сказал глава Минфина.

Отмечается, что на сегодняшний день уже есть заверения от некоторых партнеров по продлению финансовой помощи в 2024 году, а именно от Японии и Великобритании, однако необеспеченные бюджетные нужды остаются на высоком уровне.

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