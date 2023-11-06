Недостатня фіндопомога Україні у 2024 році може призвести до негативних економічних наслідків для Європи, — Сергій Марченко

Кошти міжнародних донорів фінансують найбільш нагальні соціальні та гуманітарні бюджетні потреби.

Фото: epravda.com.ua

Недостатня міжнародна фінансова допомога у 2024 році призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Politico.

«Збереження фінансової допомоги від країн ЄС та інших партнерів у наступному році є життєво важливим. Якщо ми не матимемо достатньо ресурсів для фінансування дефіциту держбюджету, це призведе до негативних економічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи. Така ситуація може спричинити підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, збільшити рівень бідності і, ймовірно, кількість українців, які тимчасово переїдуть до країн ЄС також зросте», — зазначив Марченко.

Міністр наголосив, що внутрішні доходи держбюджету у повному обсязі спрямовуються на військову кампанію, водночас кошти міжнародних донорів фінансують найбільш нагальні соціальні та гуманітарні бюджетні потреби.

«Ми готові до дискусій з партнерами для пошуку практичних рішень, щоб пришвидшити надання фінансової допомоги. Ми віддані впровадженню необхідних структурних реформ, які вже визначено у співпраці з ЄС, США та МВФ, проте ми також відкриті до нових обговорень. Ми не можемо допустити затримку у допомозі», — сказав очільник Мінфіну.

Зазначається, що станом на зараз вже є запевнення від деяких партнерів щодо продовження фінансової допомоги у 2024 році, а саме від Японії та Великобританії, проте незабезпечені бюджетні потреби залишаються на високому рівні.

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