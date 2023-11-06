В УПК предлагают определить, кто имеет право изменять судье или нардепу обвинение в суде или выдвигать дополнительное обвинение

Депутаты предлагают урегулировать вопрос изменения обвинения в суде для судей и народных депутатов.

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В Уголовном процессуальном кодексе предлагают определить, кто имеет право изменять судье, члену ВСП или нардепу обвинение в суде или выдвигать дополнительное обвинение. Соответствующий законопроект 10206 о внесении изменений в УПК по оптимизации досудебного расследования и судебного разбирательства уголовных производств зарегистрирован 2 ноября. Инициаторами выступает группа народных депутатов – Максим Павлюк, Григорий Мамка, Андрей Мотовиловец и другие.

Так, под действующей редакцией статьи 481 УПК письменное уведомление о подозрении осуществляется:

1) адвокату, депутату местного совета, депутату Верховного Совета АРК, сельскому, поселковому, городскому голове – Генеральным прокурором, его заместителем, руководителем областной прокуратуры в пределах его полномочий;

2) народному депутату Украины, кандидату в Президенты Украины, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Председателю или другому члену Счетной палаты, прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Директору или другому работнику Национального антикоррупционного бюро Украины, заместителю Генерального прокурора, Председателю Национального агентства по предупреждению коррупции, его заместителю – Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора) или заместителем Генерального прокурора – руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

3) судье, судье Конституционного Суда Украины, присяжному на время исполнения им обязанностей в суде, председателю, заместителю председателя, члену Высшего совета правосудия, председателю, заместителю председателя, члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины, работникам Национального антикоррупционного бюро Украины - Генеральным прокурором или его заместителем;

3 -1) судье Высшего антикоррупционного суда – Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора);

4) Генеральному прокурору – заместителем Генерального прокурора.

Депутаты предлагают добавить в настоящую статью часть 2, которая установит, что изменение сообщения о подозрении, изменение обвинения в суде, выдвижение дополнительного обвинения в суде в отношении лиц, указанных:

в пункте 1 части 1 указанной статьи осуществляется заместителем Генерального прокурора или Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора),

в отношении лиц, предусмотренных в пункте 2, пункте 3, пункте 3-1, пункте 4 части первой настоящей статьи осуществляется Генеральным прокурором (исполняющим обязанности Генерального прокурора).

То есть Генеральный прокурор (или и. о. Генерального прокурора) сможет осуществлять изменение обвинения в суде и (или) выдвижения дополнительного обвинения в суде народному депутату Украины, кандидату в Президенты, судье, члену Высшего совета правосудия и т.д.

Соответственно часть 3 будет устанавливать, что Генеральный прокурор (и. о. Генерального прокурора), его заместитель, руководитель областной прокуратуры может поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении, о его изменении, о новом подозрении лицам, определенным частью первой настоящей статьи, в порядке, предусмотренном частями первой и второй статьи 278 УПК.

Кроме того, в статье 482 предлагается определить, что решения Высшего совета правосудия, принятые по результатам рассмотрения ходатайств о задержании судьи, содержания его под стражей, отстранение судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности являются обязательными, числе и относительно установленных Высшим советом правосудия обстоятельств и обжалованию не подлежат.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что этим же законопроектом предлагается отказаться от института назначения судом апелляционной инстанции нового судебного разбирательства в суде первой инстанции, а также отменить институт понятых с его заменой обязательной видеофиксацией процессуального действия.

Автор: Наталья Мамченко

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