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Из УПК предлагают изъять институт понятых

Предлагается отказаться от института назначения судом апелляционной инстанции нового судебного разбирательства в суде первой инстанции, а также отменить институт понятых с его заменой обязательной видеофиксацией процессуального действия.

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Из УПК предлагают изъять институт понятых

13:19, 6 ноября 2023
Предлагается отказаться от института назначения судом апелляционной инстанции нового судебного разбирательства в суде первой инстанции, а также отменить институт понятых с его заменой обязательной видеофиксацией процессуального действия.
Из УПК предлагают изъять институт понятых
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Из Уголовного процессуального кодекса предлагают изъять институт понятых. Соответствующий законопроект 10206 о внесении изменений в УПК по оптимизации досудебного расследования и судебного разбирательства уголовных производств зарегистрирован 2 ноября.

Инициаторами выступает группа народных депутатов – Максим Павлюк, Григорий Мамка, Андрей Мотовиловец и другие.

Так, предлагается отменить нормы статьи 223 УПК «Требования к проведению следственных (розыскных) действий», которые сейчас устанавливают следующее:

Следователь, прокурор принимает надлежащие меры для обеспечения присутствия во время проведения следственного (розыскного) действия лиц, чьи права и законные интересы могут быть ограничены или нарушены. Перед проведением следственного (розыскного) действия лицам, участвующим в нем, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК, а также ответственность.

Следователь, прокурор обязан пригласить не менее двух незаинтересованных лиц (понятых) для предъявления лица, трупа или вещи для опознания, осмотра трупа, в том числе связанного с эксгумацией, следственного эксперимента, обследования лица. Исключением являются случаи применения непрерывной видеозаписи хода проведения соответствующего следственного (розыскного) действия. Понятые могут быть приглашены для участия в других процессуальных действиях, если следователь, прокурор сочтет это целесообразным.

Обыск или осмотр жилья или иного владения лица, обыск лица производятся с обязательным участием не менее двух понятых независимо от применения технических средств фиксирования соответствующего следственного (розыскного) действия, кроме особенностей, установленных статьей 615 настоящего Кодекса.

В то же время законопроект предлагает следующую редакцию:

Перед проведением следственного (розыскного) действия лицам, участвующим в нем, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, а также ответственность.

Следователь, прокурор обязан применять непрерывную аудио- и видеозапись хода проведения предъявления лица, трупа или вещи для опознания, осмотра трупа, в том числе связанного с эксгумацией, следственного эксперимента, обследования лица, обыска жилья или иного владения лица.

В целом законопроектом предлагается:

  • установить сроки проведения подготовительного производства и по аналогии с производством в суде кассационной инстанции, предусмотреть возможность письменного производства;
  • установить сроки судебного производства в суде первой инстанции: один год для нетяжких преступлений, три года для тяжких и пяти лет по особо тяжким преступлениям;
  • ввести механизм избрания меры пресечения в виде личного обязательства прокурором лично или по ходатайству следователя, дознавателя;
  • отказаться от института назначения судом апелляционной инстанции нового судебного разбирательства в суде первой инстанции;
  • отказаться от «института понятых» с его заменой обязательной видеофиксацией процессуального действия;
  • определить сроки решения вопроса об отводе – не позднее следующего рабочего дня после поступления заявления;
  • ограничить сроки исполнения требований ст. 290 УПК;
  • нормативно урегулировать вопрос о проведении сведений в ЕРДР не только осмотра места происшествия, но и, в неотложных случаях, обыска жилья или иного владения лица (в порядке ст. 233 УПК Украины) и задержания лица без определения следователя;
  • нормативное урегулирование отдельных вопросов обращения в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (данное процессуальное действие не потребует возобновления досудебного расследования);
  • упрощение и оптимизация процедуры временного доступа к электронным информационным системам или их частям, мобильным терминалам систем связи;
  • возможность поручить оперативным подразделениям проведения не только следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий, но и выполнения других процессуальных действий.

Также предлагаются изменения относительно регламентации порядка исследования доказательств, обеспечения явки сторон и принятия мер в случае невыполнения сторонами процессуальных обязанностей.

Автор: Наталья Мамченко

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